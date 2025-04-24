24/04/2025 09:10

【關稅戰】中國駐加大使籲中加合作，反制關稅可隨加拿大政策調整

《經濟通通訊社24日專訊》中國駐加拿大使館發布王鏑大使接受媒體訪問的實錄，王鏑稱中國願意協助加拿大，應對美國總統特朗普關稅威脅。他又表示，中國不是加拿大的威脅，而是機遇。中國早前針對加拿大加徵關稅採取的反制措施不是永久性的，可以根據加方政策的調整而調整。



4月21日，中國駐加拿大大使王鏑接受加通社專訪。王鏑表示，過去幾年中加關係遇到困難不是中方造成的，也不是中方願意看到的，現在中方願意向前看，希望加方能同中方相向而行，在正確的基礎上推動兩國關係重回正軌。



王鏑指出，到目前為止，只有中國與加拿大對特朗普關稅措施採取報復性反制行動，共同捍衞過去數十年來以規則為主的國際貿易秩序。如果加拿大取消對中國商品開徵關稅，中國也會取消對加方商品徵收的關稅。



王鏑說，中方希望雙方關係能夠在一個正確的基礎上進行「重啟」。相較去年，他現在對中加關係更加樂觀，並呼籲中加攜手合作，在國際上共同捍衛國際公平正義和多邊主義，給當今充滿挑戰和動盪的世界帶來更多的確定性。



加拿大政府去年對從中國進口電動車、鋼鐵和鋁產品加徵關稅，中方反制，自今年3月20日起，對原產於加拿大的菜籽油和豬肉等進口商品加徵關稅。(ry)