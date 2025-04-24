24/04/2025 18:07

【關稅戰】法國稱將採取措施保護歐洲鋼鐵工業免受中國產品衝擊

《經濟通通訊社24日專訊》外電引述法國政府發言人Sophie Primas指，法國和其他歐洲國家將推動採取措施，保護歐洲鋼鐵工業免受中國進口產品的衝擊。



Primas表示，「我們已經採取了一些初步措施，特別是在配額和引入中國鋼鐵配額的問題上；但我們必須走得更遠，而法國走在前列」。



Primas並指出，中國鋼鐵生產過剩是歐洲鋼鐵業競爭力下降的部分原因。



此前有法媒分析認為，在特朗普關稅新政下，歐洲的鋼鐵業無可避免地直面中國的產能過剩。美國市場對中國鋼鐵築起了更高壁壘，這可能導致更多中國鋼鐵產品湧向歐洲，而歐盟的貿易保護機制力不從心，尤其是一些國家從中國購買鋼鐵後再轉賣給歐洲，從而規避歐盟的貿易保護條款。(sl)