24/04/2025 11:48

《行業數據》內地一季度貨運量同比增4.9%，快於去年全年水平

《經濟通通訊社24日專訊》交通運輸部今日舉行例行新聞發布會，發布一季度相關數據。



一是貨運量增速快於去年全年水平，快遞業務量快速增長。一季度，完成營業性貨運量130.6億噸，同比增長4.9%，增速較去年全年加快1個百分點。分方式看，鐵路、公路、水路、民航貨運量分別完成12.5億噸、94.9億噸、23.1億噸和224萬噸，同比分別增長1.0%、5.4%、4.9%和11.7%。完成快遞業務量451.4億件，同比增長21.6%。



二是港口吞吐量保持增長，集裝箱吞吐量增長較快。一季度，完成港口貨物吞吐量42.2億噸，同比增長3.2%，其中內、外貿同比分別增長4.1%和1.4%。完成集裝箱吞吐量8303萬標箱，同比增長8.2%，其中內、外貿航線同比分別增長3.6%和11.5%。



三是跨區域人員流動持續旺盛，「春運」規模創歷史新高。一季度，完成跨區域人員流動量173.9億人次，同比增長4.0%。分方式看，鐵路、水路、民航客運量分別完成10.7億人次、5486萬人次和1.9億人次，同比分別增長5.9%、下降2.6%和增長4.9%；公路人員流動量完成160.7億人次，同比增長3.9%。「春運」期間完成跨區域人員流動量90.2億人次，規模創歷史新高。



四是交通固定資產投資規模高位運行，鐵路水路投資增長較快。一季度，完成交通固定資產投資6752億元人民幣，規模總體保持高位。分方式看，鐵路、水路投資保持較快增長，同比分別增長5.2%和10.2%。(jq)