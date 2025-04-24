24/04/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升5點子，報7.2950

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2098，較上個交易日升18點子，和市場預測偏離縮至1013點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開5點子，報7.2950，上個交易日即期匯率收盤報7.2955。



美國財政部長貝森特周三表示，美國和中國之間的高關稅是不可持續的，特朗普政府表示願意緩和世界兩大經濟體之間的貿易戰，這場貿易戰引發了人們對經濟衰退的擔憂。



國泰君安國際最新觀點指出，特朗普本身的個性意味著其政策的不確定性將成為常態，投資者仍然會尋找具有安全邊際的資產。一旦貿易談判遲遲不見進展，那麼海外投資者對於美元資產的拋售，則可能再度升級。(jq)