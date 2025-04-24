24/04/2025 16:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升24點子，報7.2931

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2931，較上個交易日4時30分收盤價升24點子，兩連升，全日在7.2900至7.3022之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌40點子，報7.2935。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.2098，較上個交易日升18點子，和市場預測偏離縮至1013點。



交易員稱，美國對關稅戰態度出現緩和，但中美談判前景仍不明朗，市場情緒難以持續改善，短期人民幣料維持區間震盪。



華泰證券報告指出，除非特朗普政策出現顯著轉向，全球秩序重構加上美國政策高度不確定性的環境可能會持續，美元或趨勢性偏弱。在財政+貨幣均面臨約束的背景下，美國經濟年內降溫概率較高。(jq)