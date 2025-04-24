24/04/2025 10:22

【關稅戰】惠普大中華區總裁莊正松：盡力維持中國生產戰略

《經濟通通訊社24日專訊》惠普(HP)大中華區總裁莊正松今日在北京舉行的惠普打印機產品發布會上表示，目前除了北美地區深受關稅影響的產品線之外，惠普會盡力維持在中國生產的戰略；即使公司把一些產能移到其他國家與地區，也希望盡力確保惠普所用的零部件能夠大部分來自中國。



莊正松指，自1983年進入中國以來，在當地已經發展40年，雖然眼下國際局勢導致全球市場動蕩，但中國始終對惠普業務舉足輕重，惠普將在中國繼續堅持本土化戰略，精耕細作開拓市場。



對於有傳惠普調整供應鏈，莊正松認為，面對世界局勢的變化，惠普必然做一些應有的調整，但中國始終是惠普最重要的全球生產基地之一。不管是PC還是打印機產品線，惠普都希望將其融入到本土化理念。(sl)