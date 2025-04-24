24/04/2025 13:52

【關稅戰】待交付國航737Max飛離浙江，周內第三架波音退貨

《經濟通通訊社24日專訊》據《第一財經》報道，一架尚未交付國航的波音737 Max飛機，今天上午從浙江舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地美國西雅圖。



本月18日（上周五）以來，已有兩架待交付廈航的波音737 Max退回美國。吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。



波音行政總裁奧特伯格已證實，由於中美貿易戰，中國已經停止接收波音新飛機。波音原計劃今年向中國運送及製造大約50架飛機，目前正考慮將其中41架已經開始生產的飛機轉售給其他客戶。



兩周前，中國反擊美國對等關稅，宣布對美國進口產品加徵125%關稅後，據報隨即要求境內航企暫停接收等待交付的波音飛機，因為若要完成交付，買方需繳付巨額稅款。(sl)