24/04/2025 15:32

【關稅戰】商務部：中美未進行經貿談判，談判有進展是捕風捉影

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明24日北京專電》商務部舉行例行新聞發布會，就中國是否已同美國開展貿易談判的問題，商務部新聞發言人何亞東表示，中方注意到了外媒近期的一些報道，作為對外經貿關係的主管部門，他強調，目前中美之間未進行任何經貿談判，任何中美經貿談判進展的說法都是捕風捉影，沒有事實依據。



何亞東表示，中方立場始終如一，對磋商對話持開放態度，任何形式的磋商談判都必須在相互尊重基礎上，以平等方式進行，中方不惹事，但也不怕事，施壓、威脅、訛詐不是同中方打交道的正確方式，貿易戰是美方單方面挑起，中方敦促美方糾正錯誤做法。要談，就拿出談的誠意，回到平等對話協商的正確軌道上來，共同推動中美經貿合作穩定健康可持續發展。



*美國應徹底取消所有對華單邊關稅措施*



對於美國總統特朗普周二（22日）表示，目前美國對自中國進口的商品關稅過高，預計稅率將大幅降低，何亞東回應稱，注意到美方有關表態，美方加徵關稅違背基本的經濟規律和市場規律，不僅無助於解決美自身問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，干擾企業正常生產經營和民眾生活消費，已經遭到國際社會和美國內強烈反對。解鈴還需繫鈴人，單邊加徵關稅措施由美方發起，如果美方真的想解決問題，就應該正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消所有對華單邊關稅措施，通過平等對話找到解決分歧的辦法。