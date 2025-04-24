24/04/2025 17:38

【關稅戰】何立峰：直面近期美國加徵關稅新形勢，加大政策供給

《經濟通通訊社24日專訊》據《新華社》報道，跨境貿易便利化專項行動今日在京啟動。專項行動將在全國25個城市開展。



中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在專項行動部署會上強調，要充分認識跨境貿易便利化的重要意義，堅定不移擴大對外開放，以開放合作贏得發展主動，建設更高水平開放型經濟新體制。



何立峰指出，要抓好專項行動的組織實施，在取得階段工作成效基礎上，將成熟的舉措和經驗做法盡快在全國複製推廣。要直面近期美國對中國加徵關稅的新形勢，堅持目標導向和問題導向，聚焦廣大企業需求，加大政策供給，解決實際問題，加力培育壯大外貿發展新動能，以更優口岸營商環境激發活力、應對外部衝擊、穩定增長。要深化國際交流，做好規則銜接、機制對接，便利經貿合作、人員往來，擴大「朋友圈」。要加快推進智慧海關建設合作，深入實施「智關強國」行動，更好服務發展大局。(jq)