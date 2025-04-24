24/04/2025 15:27

【關稅戰】外交部：中美沒就關稅進行磋商或談判，談不上達成協議

《經濟通通訊社24日專訊》對於近日美方不斷有消息稱中美之間正在就關稅談判，甚至將會達成協議。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，「這些都是假消息。據我了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議」。



郭嘉昆指，這場關稅戰是由美方發起，中方的態度一貫、明確：打，奉陪到底；談，大門敞開，對話談判必須是平等、尊重、互惠的。



美國《華爾街日報》早前引述白宮高級官員報道，美國政府正考慮將中國進口貨品關稅下調至50%-65%，但目前仍在討論階段，未有最後決定。不過，美國財長貝森特否認有關報道，指華府仍未就關稅問題與北京談判，總統特朗普亦沒有單方面提出削減對中國的關稅。(sl)