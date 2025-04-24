24/04/2025 14:37

【關稅戰】傅聰聯合國轟美濫施關稅，籲各國攜手衝破單邊主義逆流

《經濟通通訊社24日專訊》據《新華社》報道，中國常駐聯合國代表傅聰當地時間23日在紐約聯合國總部主持「單邊主義和霸凌行徑對國際關係的衝擊」安理會阿里亞模式會議（非正式會議），呼籲各國攜手順應和平與發展的歷史潮流，衝破單邊主義和霸凌行徑的逆流，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序。



*傅聰：美關稅嚴重衝擊全球經濟秩序穩定*



會議有包括安理會成員在內的80多個國家代表參與。傅聰在主旨發言中表示，美國濫施關稅嚴重侵犯各國正當權益，嚴重違反世貿組織規則，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，本質上是以關稅為手段顛覆國際經貿秩序，以美國利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益。



面對美方倒行逆施，中國果斷採取反制措施，不僅是維護自身正當權益，也是維護國際社會共同利益，捍衛國際公平正義。如果美國真的想通過對話協商解決問題，就應採取平等、尊重和互利互惠的態度。極限施壓、威脅訛詐不是同中國打交道的正確方式。



傅聰強調，世界需要的是開放包容而不是封閉孤立，是主權平等而不是恃強凌弱，是公平正義而不是本國優先，是團結合作而不是分裂對抗。國際社會必須作出正確抉擇，發出一致聲音，採取共同行動。



報道指，多數與會代表在發言中呼籲堅持多邊主義，加強對話合作，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，遵守聯合國憲章宗旨和原則、遵守國際法和國際關係基本準則，維護發展中國家正當權益，促進各國穩定與發展。(sl)