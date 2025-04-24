24/04/2025 09:17

【外圍經濟】韓國今年第一季度GDP萎縮，按季下降0.2%

《經濟通通訊社24日專訊》韓國央行周四（24日）公布的初步核算數據顯示，韓國今年第一季度實際國內生產總值（GDP）按季下降0.2%。



韓國去年第一季度GDP實現1.3%的增長之後，第二季度下降0.2%，之後的兩個季度增速僅為0.1%，此次再次下降。央行此前已暗示第一季度GDP或下降，並認為原因在於國內政治不確定性長期化，美國關稅政策引發的經濟信心下滑，以及規模空前的山火等。



按領域看，民間消費支出和政府消費支出分別按季減少0.1%。建設投資減少3.2%，設備投資減少2.1%。出口按季減少1.1%，進口減少2%。



按行業看，農林漁業按季增長3.2%，水電燃氣行業增長7.9%。與此相反，製造業和建築業分別下滑0.8%和1.5%。(rc)