24/04/2025 09:56

【關稅戰】美國財長貝森特：美日談判不涉及特定匯率目標

《經濟通通訊社24日專訊》美國財政部長貝森特周三（23日）表示，特朗普政府在與日本的談判中不會尋求特定的匯率目標，重申呼籲日本遵守七國集團(G7)的長期承諾。



當被問及是否會在對日磋商中尋求匯率目標時，貝森特表示：「絕對沒有匯率目標」。日圓在貝森特講話後擴大跌勢，每美元兌日圓現報142.88。



現時預計貝森特將於本周晚些時候，在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議期間，與日本財務大臣加藤勝信會面。由於外界普遍認為，美國總統特朗普偏好美元走弱以刺激美國製造業，匯率投資者密切關注美日會談是否會涉及匯率問題。



*IMF：日本央行可能推遲加息*



與此同時，國際貨幣基金組織（IMF）一名高級官員表示，由於美國關稅引發的不確定性加大經濟增長及通脹的下行風險，日本央行可能推遲加息。



國際貨幣基金組織亞太部副主任、駐日本使團團長Nada Choueiri表示，圍繞美國關稅的巨大不確定性可能會打擊商業信心，並使一些公司不願持續提高工資。「如果我們的參考情景成為現實，日本央行的加息將被及時推遲。在經濟增長受到抑制的情況下，寬鬆政策可能需要持續更長時間。」



她表示，IMF仍預期通脹將趨近日本央行2%的目標，不過這將發生在2027年，而不是先前預期的2026年。(rc)