24/04/2025 10:27

【關稅戰】英倫銀行行長：世界經濟四分五裂將不利於增長

《經濟通通訊社24日專訊》英倫銀行行長貝利警告，儘管英國在關稅方面享有優惠待遇，但美國主導的關稅戰仍將損害英國經濟。



距離該行公布最新經濟預測還有兩周多之際，貝利在華盛頓舉行的國際金融學會活動中承認，就關稅水平而言，英國至今為止比其他國家的狀況要好。不過，作為一個開放型經濟體，英國面臨關稅戰的全球影響。



他表示：「重要的不僅僅是美國和英國之間的關係，還有美國、英國和世界其他地區之間的關係，因為英國是一個高度開放的經濟體。我們必須非常認真地對待對經濟增長構成的風險。我曾多次表示，世界經濟四分五裂將不利於增長。」



英倫銀行目前正在為5月份的利率決策準備增長和通脹預測。市場預計5月8日將降息0.25厘，至4.25厘。(rc)