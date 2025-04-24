24/04/2025 13:46

【外圍經濟】特斯拉3月歐盟註冊量按年降36%，連續3個月暴跌

《經濟通通訊社24日專訊》特斯拉在歐盟市場的銷售量連續第三個月下滑，儘管歐盟對純電動車的需求增長。



歐洲汽車製造商協會周四公布的數據顯示，3月特斯拉車型的新車註冊量按年下降36%，至18224輛。此前，特斯拉2月份和1月在歐盟的註冊量分別下降47%和50%。



特斯拉最近的銷售下滑與3月歐盟純電動車註冊量增長17%、混合動力車註冊量增長24%、插電式混合動力車註冊量增長12%形成鮮明對比。



整體而言，3月歐盟乘用車註冊量按年減0.2%，至102萬9519輛。德國和法國的銷量分別下降了3.9%和14.5%，但意大利和西班牙的銷量分別增長6.3%和23%。(rc)