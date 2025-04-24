24/04/2025 14:21

【特朗普新政】特朗普幣暴漲，特朗普將設宴招待持幣者

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普的迷因幣「特朗普幣」周三（23日）飆升逾60%。此前一則在特朗普幣推廣網站的公告承諾，購買特朗普幣的前220名買家將獲邀參加5月22日與總統的私人晚宴。



根據公告，晚宴將在華盛頓的特朗普國家高爾夫俱樂部舉行。此外，持幣量前25名將獲得「與總統的超獨家私人VIP接待」，並於次日參觀白宮。



非黨派政府道德監督組織「責任美國」執行董事卡爾克表示，特朗普計劃與特朗普幣持有者共進晚餐是總統斂財手段的底線突破，顯示總統利用職權中飽私囊。不過，白宮副新聞秘書凱利回應稱，特朗普總統的資產由其子女管理的信託基金持有，不存在利益衝突。(rc)