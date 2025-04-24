24/04/2025 14:47

【特朗普新政】特朗普淡化對百萬富豪加稅想法，稱富人會因此離開

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普表示，對百萬富豪徵收更高的稅將會導致美國最富有群體出走。



特朗普周三（23日）在橢圓形辦公室告訴記者：「我認為這麼做將非常具有破壞性，百萬富豪會離開這個國家。其他這樣做的國家已經流失了很多人，他們失去了富有的人。這麼做會很糟糕，因為納稅的是富人。」



分析指，特朗普的言論給共和黨議員潑冷水，共和黨議員據悉準備提案，擬將年收入達到100萬美元及以上的納稅人稅率設為40%。共和黨參眾兩院的一些議員表示，他們對提高高收入者的稅率持開放態度。



眾議院議長Mike Johnson周三早些時候亦表示，他不認為共和黨的稅收法案會要求提高百萬富豪的所得稅稅率，共和黨傳統上反對這種做法。(rc)