25/04/2025 17:25

《外圍焦點》美國公布密歇根大學消費者信心指數

《經濟通通訊社25日專訊》美股三大指數連升三個交易日。市場關注特朗普關稅戰進展。克利夫蘭聯儲行長稱6月份有可能減息，刺激大市昨日向上，科技股顯著造好。道指收市升486.83點或1.23%，報40093.40點；標普500指數升108.91點或2.03%，報5484.77點；納指升457.99點或2.74%，報17166.04點。港股方面，恒生指數收市報21980，升70點或0.3%，成交2080億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，德國財長庫基斯在IMF華盛頓春季會議間隙接受專訪。26日凌晨12:00am，歐洲央行官員唐納利參加國際金融協會(IIF)圓桌討論。1:45am，英倫銀行監管官員Nathanael Benjamin參加小組討論。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布4月密歇根大學消費者信心指數，料由57降至50.6。(wa)