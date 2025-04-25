25/04/2025 09:30

【關稅戰】美韓財長華府商定，爭取7月初達成關稅經貿所有協議

《經濟通通訊社25日專訊》美韓兩國周四（24日）在華盛頓美國財政部大樓，舉行「2+2」高級別貿易磋商，商定爭取到7月初就美國撤銷對韓加徵關稅措施，及兩國產業合作等問題達成「所有協議」。



韓國經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆、產業通商資源部長官安德根，以及美國財長貝森特、貿易代表辦公室(USTR)代表格里爾作為雙方首席代表與會。



崔相穆會後表示，雙方就在美國對等關稅暫緩期在7月8日結束之前，以四大領域（關稅和非關稅、經濟安全、投資合作、貨幣匯率政策）為主，開展磋商形成共識。兩國將不急於求成，從容有序地進行磋商。



崔相穆還表示，韓方在會上闡明今後的磋商也要考慮國內政治日程、經貿相關法令、國會配合等多重因素，並請求美方諒解。鋻於此，預計所有協議很可能由韓國下屆政府接手完成。(jf)