25/04/2025 08:26

【開市Ｇｏ】中美關稅會談，聯儲官員放鴿，港交所大手筆購總部

2025年4月25日 【要聞盤點】



1、美股三大指數連升三個交易日。市場關注特朗普關稅戰進展。克利夫蘭聯儲行長稱6月份有可能減息，刺激大市向上，科技股顯著造好。道指開市初段向下，隨後逐步向上，最多倒升551點，高見40157點，納指一度升約2.8%。道指收市升486點，或1.23%，報40093點；標普500指數升108點，或2.03%，報5484點；納指升457點，或2.74%，報17166點。金龍中國指數漲47點，貝殼和蔚來對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時12分跌105點。



2、美國總統特朗普表示，美中兩國於周四早上就解決貿易問題進行了會談，但未透露會談涉及的人員，並稱「是誰人並不重要」，強調雙方一直保持會談。中國外交部發言人在早前的例行記者會表示，有關中美之間正在談判甚至可能達成協議的報道均為假消息，中美雙方並未就關稅問題進行磋商，更談不上達成協議。



3、中國商務部表示，如果美方真的想解決問題，就應徹底取消所有對華單邊關稅措施，並拿出談判的誠意。



4、人民銀行計劃於4月25日開展6000億元人民幣的MLF操作，外界測算人行淨投放額將達到5000億元人民幣，創下2023年12月以來單月最大規模。



5、美國3月資本品訂單幾乎沒有增長，因關稅的不確定性令企業愈發謹慎。同時，當月二手房銷售創下2022年以來的最大降幅。



6、據報日本將抵制特朗普的施壓，拒絕參與圍堵中國的經濟聯盟。



7、印尼表示，中國已經表態願意增加從印尼的進口，兩國將進一步深化防務領域的合作。



8、谷歌盤後股價上漲近5%，母公司Alphabet第一季度營收和利潤均超預期；英特爾盤後股價下跌近5%，因第二季度營收指引表現不佳，並下調全年資本開支目標。



【焦點股】



港交所(00388)

- 斥63億元向香港置地購入中環交易廣場一期42至50樓連平台物業，作為總部。



周大福(01929)

- 今年3月底止第四季度零售值按年跌11.6%；當中港澳及其他市場跌20.7%，內地則減少10.4%



中國生物製藥(01177)

- 將在ASCO公布45項新研究成果，重磅研究佔4項



新世界發展(0017)

- 鄭家純將不再擔任提名委員會主席



比亞迪(01211)

- 將在2026年向日本市場推出電動汽車Kei



京東(09618)

- 據報計劃於本周發行最多15億元人民幣的境內定向債務融資工具(PPN)，期限243天



蔚來(09866)

- 分析指兩隻美元可轉債較面值存在明顯折價，反映投資者信心不足



融創中國(01918)

- 香港法院針對融創的清盤聆訊將於4月28日舉行，敦促債權人支持擬議的「唯一可行」的債務置換計劃



醫藥股：科濟藥業(02171)、諾誠健華(09969)、康諾亞-B(02162)

- 工信部等七部門開展「人工智能賦能醫藥全產業鏈」應用試點



高鑫零售(06808)

- 料全年虧轉賺最多4億人民幣



中國鋁業(02600)

- 首季賺逾35億人民幣，按年升59%，收入按年升14%



中石化油服(01033)

- 首季股東應佔淨利潤2.18億元人民幣，按年增長23.04%



泡泡瑪特(09992)

- Labubu 3.0昨晚內地網上開售秒速售罄，淘寶、天貓和微信小程序均顯示缺貨，有消息指炒價較原價高逾14倍至約1500元人民幣





【油金報價】



紐約期油上漲0.25%，報62.95美元/桶



布倫特期油上漲0.26%，報66.69美元/桶



黃金現貨上漲0.19%，報3355.21美元/盎司



黃金期貨上漲0.57%，報3357.72美元/盎司