25/04/2025 09:06

【關稅戰】中國海關在25城開展跨境貿易便利化行動應對外部衝擊

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》中國海關總署日前會同網信辦、外交部、發改委等20個部門，在北京、上海、廣州、深圳等25個城市聯合部署開展跨境貿易便利化專項行動，行動為期5個月。海關總署負責人表示，今年外貿形勢複雜嚴峻，海關將會同相關部門和地方政府，與廣大外貿企業齊心協力，著力應對外部衝擊。



*支持內地供港澳蔬菜等農產品跨境運輸便捷享惠*



專項行動強化政策供給，優化出口鋰電池檢驗監管模式，探索「藥食同源」進口食品便利等等。政策舉措涵蓋貨物貿易、數字貿易、綠色貿易等領域，包括5方面任務29項措施。



將進一步促進降本增效。加強「經認證的經營者」(AEO)企業聯合激勵，進一步優化港口物流服務，支持內地供港澳蔬菜等農產品跨境運輸便捷享惠，適時推出更加便利的商務人員來華政策，協同推動降低跨境物流全流程綜合成本。



在進一步強化政策供給方面，優化出口鋰電池檢驗監管模式，探索「藥食同源」進口食品便利通關措施，擴大油品儲罐保稅倉庫和出口監管倉庫功能疊加試點，支持綜合保稅區開展保稅檢測業務，擴大進口機動車「兩證合一」試點應用，優化國際郵輪藥械供船服務，優化藥品進口管理模式。



同時，將進一步促進物流暢通。深化沿海內陸沿邊地區多式聯運進出境協同，進一步支持跨境班列集結中心建設發展，打造暢通安全的國際公路直達運輸通道，支持「空中絲綢之路」發展，優化空運貨站作業模式，推進航空口岸「空側直通」監管，深入推進共建「一帶一路」。



專項行動還將進一步優化監管模式和推進互聯互通。擴大出口拼箱貨物「先查驗後裝運」模式適用範圍，支持帶電貨物航空運輸，推動綠色貿易創新發展，探索開展電子認證和電子簽名的跨境互認，促進跨境電商便利化；建設全球「智慧海關」在線合作平台和金磚國家海關示範中心，深入推進國際貿易「單一窗口」跨境互聯互通，積極推進內地與港澳「一單兩報」合作，進一步推進農作物種質資源出境管理跨部門業務聯網合作。