25/04/2025 19:20

《再戰明天》美國公布達拉斯製造業活動指數，中石化藥明康德業績

《經濟通通訊社25日專訊》美國公布達拉斯製造業活動指數，及中石化藥明康德公布業績，料為下周一（28日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，聯合國經濟及社會理事會年會舉行，期間將與世行、IMF、世界貿易組織(WTO)和聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)舉行高級別特別會議（至29日）。金磚國家(BRICS)成員國外長會議舉行（至29日）。加拿大舉行下議院選舉。



*本港公布進出口數據*



數據方面，下周一4:30pm（本港時間．下同），香港公布3月出口；3月進口；3月貿易收支。10:30pm，美國公布4月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負16.3收窄至負14.2。



在本港，下周日（27日）公布業績的公司有:中國交通建設(01800)等。



下周一公布業績的公司有:粵海投資(00270)、中國石油化工股份(00386)、藥明康德(02359)等。



下周二（29日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、萬洲國際(00288)、美的集團(00300)、ASMPT(00522)、中國石油股份(00857)、中國海洋石油(00883)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、招商銀行(03968)、中國銀行(03988)、海爾智家(06690)等。



下周三（30日）公布業績的公司有:香港交易所(00388)等。(wa)