25/04/2025 11:22
《港元利率》拆息全線上升，一個月期四連升創逾六周新高
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息今日全線上揚，隔夜息漲17基點至4.02179厘，為2月19日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升四天，報3.82994厘，創逾六周新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息連升三天，報3.9406厘，為3月11日以來最高，六個月及一年期分別升至3.95946厘和4.0128厘。
港元匯價今早在7.7581-7.7599之間上落，最新報7.7586，與前收市價相若。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息連升三天，報3.9406厘，為3月11日以來最高，六個月及一年期分別升至3.95946厘和4.0128厘。
港元匯價今早在7.7581-7.7599之間上落，最新報7.7586，與前收市價相若。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.02179
|+17.203
|一周
|3.90399
|+13.214
|兩周
|3.85631
|+8.589
|一個月
|3.82994
|+6.786
|兩個月
|3.9
|+5.804
|三個月
|3.9406
|+2.524
|六個月
|3.95946
|+2.821
|一年
|4.0128
|+1.28
資料來源：香港銀行公會