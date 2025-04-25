25/04/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.02179 +17.203 一周 3.90399 +13.214 兩周 3.85631 +8.589 一個月 3.82994 +6.786 兩個月 3.9 +5.804 三個月 3.9406 +2.524 六個月 3.95946 +2.821 一年 4.0128 +1.28

《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息今日全線上揚，隔夜息漲17基點至4.02179厘，為2月19日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升四天，報3.82994厘，創逾六周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息連升三天，報3.9406厘，為3月11日以來最高，六個月及一年期分別升至3.95946厘和4.0128厘。港元匯價今早在7.7581-7.7599之間上落，最新報7.7586，與前收市價相若。(cl)資料來源：香港銀行公會