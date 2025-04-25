25/04/2025 15:30

【關稅戰】梁鳳儀︰全球經濟前景蒙上陰霾，監管機構合作尤其重要

《經濟通通訊社25日專訊》香港證監會行政總裁梁鳳儀於安大略省證監會對談會的主題演說中指出，隨著貿易戰不斷升溫，全球經濟前景蒙上陰霾，並引發股票和債券市場動盪，監管機構在當前分化的全球格局之中，跨境合作尤其重要。



*市場波動將成為新常態*



她指出，自2020年疫情爆發以來，證監會已經有所「演練」。而最新的貿易戰可為最新的一種巨變。這些變革的力量或所謂的時代洪流交錯匯聚，使金融市場的前景驟然變得不明朗，但可以肯定的是，市場波動將成為新的常態。



她表示，美國的最新舉措，勢必進一步重塑全球供應鏈的格局。在廣泛的不確定性下，國際貿易和投資將受創，全球的生產總值增長將放緩，而對成熟和新興市場的信心均受到動搖。



*證監會面對變化將確保市場保持堅韌*



對於香港如何面對相關情景時，梁鳳儀稱，證監會應對變化的策略，旨在確保市場保持堅韌和具競爭力。她舉例說，在全球市場下挫之際，香港市場的基準指數於4月7日創下近30年以來最大的單日跌幅。當日成交額飆升至6200億元，是年初至今平均每日成交額的兩倍以上。面對突如其來的衝擊，香港市場仍展現出一貫的韌力：即日追繳保證金獲準時履行；買賣差價亦保持接近，顯示市場有良好的雙向資金流動。淡倉水平亦保持正常和分散。



她續指，證監會不時靈活調整政策，以促進市場發展。包括去年縮短了首次公開招股申請的審批時間，而且多年來先後推出多項優化措施，吸引新經濟公司來香港上市，當中包括針對採用不同投票權架構的公司、生物科技公司、特殊目的收購公司及特專科技公司而設的上市制度。目前，新經濟股票佔本港市場市值的35%左右。在資產管理方面，因應投資者對分散投資的需求日增，證監會亦支持投資於私募股權的另類基金上市。



*新的國際秩序仍有待形成*



她又提到，證監會其中一項核心措施是為香港虛擬資產市場制訂一套全面、具競爭力並以投資者保障為重心的監管框架。因此該會最近發表了「ASPIRe」路線圖，力求提升香港市場的安全性、創新性和增長。證監會正擴展虛擬資產產品及服務的範疇，並正制訂新的框架以監管更多相關活動。



最後，梁鳳儀表示，舊有的國際秩序已受撼動，但新的秩序仍有待形成。在這段過渡期，堅守監管的原則和合作的信念更形重要，因為它們一直以來都是資本市場韌性和持續發展的堅強後盾。(kl)