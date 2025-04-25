25/04/2025 08:57

【關稅戰】藍佛安：關稅戰貿易戰進一步影響經濟金融穩定

《經濟通通訊社25日專訊》中國財政部部長藍佛安4月23日至24日出席二十國集團（G20）主席國南非在華盛頓舉行的財長和央行行長第二次會議表示，當前世界經濟增長動能不足，關稅戰、貿易戰進一步影響經濟金融穩定。



藍佛安稱，中方堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，主張通過平等對話協商解決貿易和關稅爭議，也將堅定維護自身正當權益。



藍佛安並指出，各方應通過加強多邊合作進一步完善國際經濟金融體系，積極推動多邊開發銀行改革，有效推進國際復興開發銀行股權審議，務實完善《緩債倡議後續債務處理共同框架》實施，激勵國際金融機構和私營部門為脆弱國家應對債務和流動性挑戰提供更多支持。各方應為非洲發展匯聚更多資源，加強非洲機構能力建設，以數字化和綠色轉型為契機為非洲經濟增長注入新動能。



人行行長潘功勝亦出席同一會議，並稱中國將堅持對外開放，堅定支持自由貿易規則和多邊貿易體制，推進普惠包容的經濟全球化，維護全球經濟和金融穩定。(ry)