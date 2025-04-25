25/04/2025 16:54

【關稅戰】標普：美國關稅對內地沿海地區打擊最大

《經濟通通訊社25日專訊》評級機構--標普發表報告指出，關稅將重挫內地以出口為主導的沿海地區，包括廣東、浙江、江蘇、上海和山東，這些是內地最大省級經濟體，也是對美國出口最多的地區。該行相信近期美國貿易行動，可能會對上述地區的經濟和財政收入造成壓力，削弱債務去槓桿化的努力。



該行全球評級信用分析師Christopher Yip表示，美國近期調高關稅的舉措，可能對與美國貿易最活躍的內地地區的經濟產生長期影響。因房地產市場長期低迷、大規模基建支出和稅收增長疲軟，上述地方政府債務負擔已顯著上升。目前相關沿海省份貢獻內地GDP約四成，並以出口為主導，擁有成熟的生產基地和高度整合的供應鏈。



該行全球評級信用分析師Wenyin Huang指出，關稅或會產生二階效應(Second-order effects)，對製造商盈利能力、產能投資決定、就業和消費者信心造成影響，最終拖累地方政府的財政收入。



不過，標普預計，即使沿海地區經濟增長放緩，仍會繼續作為內地GDP的支柱，主要是這些地區是最具活力和多樣化的經濟體，財富和可支配收入平均水平較高，以及有穩定或強勁的人口流動。(jq)