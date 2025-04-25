25/04/2025 10:43

【關稅戰】中國拒收新機，印度航空據報與波音洽購10架飛機

《經濟通通訊社25日專訊》中美大打關稅戰，中國航空公司拒收一批波音737 MAX客機。印度航空(Air India)則趁機與波音公司洽談，據《路透》引述知情人士報道，印度航空計劃購買約10架這些被中國拒收的飛機，以擴充旗下廉價航空公司印度快運航空的機隊。



知情人士稱，談判目前還處於早期階段，印度航空非常感興趣，如果交易順利進行，這些飛機預計將在今年年底前加入印度航空的機隊。印度航空機隊與即將交付的面向中國客戶的飛機在配置上的差異，可能會被納入價格談判的考量。



不過，有內媒報道指，這些已完工或在產的波音客機存在特殊複雜性，因為多數機型已根據中國客戶需求完成客艙配置，例如廈門航空的737 MAX配備了中文客艙服務系統，印度航空需要投入額外資金進行改裝；部分付款流程已完成，依據合同條款，波音不得將仍受中國航司訂單約束的飛機轉售第三方。(ct)