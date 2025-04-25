25/04/2025 09:43

【聚焦人幣】人行將實施好適度寬鬆幣策，人幣即期開市升31點子

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2066，較上個交易日升32點子，兩連升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開31點子，報7.2900，上個交易日即期匯率收盤報7.2931。



美國總統特朗普周四堅稱，美中之間的貿易談判正在進行中，反駁了中國關於未舉行任何會談以緩解當前貿易戰的說法。市場人士指出，目前中國與美國之間已處於納什均衡狀態，即「誰先讓步，誰就輸了」，因此當前局面短期難以打破。



*潘功勝：人行將實施好適度寬松的貨幣政策*



4月23日-24日，二十國集團(G20)在美國華盛頓召開今年第二次G20財長和央行行長會。中國人民銀行行長潘功勝在會上強調，經濟碎片化與貿易緊張局勢持續擾亂產業鏈供應鏈、削弱全球經濟增長動能，貿易戰、關稅戰沒有贏家，主要經濟體應加強參與國際宏觀經濟金融政策協調，採取實質行動推動國際合作，維護全球經濟和金融穩定。當前中國經濟開局良好，延續回升向好態勢，金融市場運行平穩。中國人民銀行將實施好適度寬鬆的貨幣政策，推動中國經濟高質量發展。(jq)