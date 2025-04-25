25/04/2025 16:48

【聚焦人幣】人幣即期收升99點子報7.2832，創逾三周新高

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2832，較上個交易日4時30分收盤價升99點子，三連升，創4月2日以來逾三周新高，全日在7.2751至7.3000之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升51點子，報7.2844。



今日人民幣兌一美元中間價報7.2066，較上個交易日升32點子，兩連升。



中共中央政治局今日召開會議，要求創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等；盡快清理消費領域限制性措施，設立服務消費與養老再貸款。(jq)



野村證券報告認為，在中美貿易戰升級情況下，中國需要穩定的金融市場和穩定的USD/CNY匯率，而CFETS一籃子貨幣指數近期疲軟的表現則對中國來說並非大問題。在當前特殊時期，穩定的USD/CNY匯率加上人民幣對其他貿易夥伴貨幣走弱，對外匯市場和出口均有利。(jq)