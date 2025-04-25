25/04/2025 11:02

【關稅戰】內媒證實部分美國半導體免除加徵進口關稅，已繳可退稅

《經濟通通訊社25日專訊》近日有傳聞指，中國海關已向企業發出通知，對部分美國生產的芯片免除加徵的125%關稅，僅對存儲芯片加徵這項對等關稅，內媒《財經》雜誌引述多名有芯片進口需求的科技公司相關人士報道指，確有8個與半導體/集成電路相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲芯片。這意味著部分流片地為美國的芯片進口關稅從125%降為0。



中國半導體行業協會此前於4月11日發布通知稱，根據海關總署相關規定，集成電路原產地按照四位稅則號改變原則認定，即芯片的「流片地」認定為原產地。至近日傳出，最新內部通知顯示，對於美國生產的集成電路芯片，只有存儲作用854232(HS CODE稅號)的才會被中國加徵125%對等關稅，854231控制功能、854233放大功能、854239其他功能的芯片，不再加徵125%關稅。



據《財經》雜誌報道，其中一家位於上海的模擬芯片公司的人士透露，4月24日下午，有關部門來開會通知，免除從美國半導體廠商進口的部分產品的關稅，只徵收13%的增值稅，免稅清單中暫時不包括存儲芯片。另外，4月10日至24日期間，如果進口相關半導體產品交過稅的，可以退稅。



報道並指，該人士確認，公司4月24日進口了一批美國的半導體產品，且確實沒有被徵收關稅。



報道又引述某大型芯片代理商銷售高管稱，他們也在4月24日下午得到同樣信息。該公司此前進口美國芯片的客戶一度停止提貨，如今已經開始正常報關。(sl)

