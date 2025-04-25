25/04/2025 14:43

【關稅戰】法國飛機引擎製造商賽峰指中國免除部分飛機零部件關稅

《經濟通通訊社25日專訊》外電引述法國發動機製造商賽峰(Safran)首席執行官Olivier Andries指出，中國將對包括發動機在內的部分飛機零部件免徵進口關稅。



Olivier Andries在發布季度業績後表示，「我們昨晚得知，中國已經決定不對發動機、起落架或短艙徵稅--換句話說，不對一些航空航天設備部件徵稅」。



中國航企最近一周拒絕接收3架待交付的波音737 MAX飛機，涉事飛機已從浙江的波音交付中心飛回美國。據報這是因為中國政府對美國進口商品加徵125%對等關稅後，要求境內航企暫停接收待交付的波音飛機，甚至要求它們停止從美國公司購買飛機相關零組件和設備。(sl)