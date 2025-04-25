25/04/2025 17:19
《中國要聞》外匯局：3月國際收支貨物和服貿順差646億美元
《經濟通通訊社25日專訊》國家外匯管理局公布，按美元計值，2025年3月，中國國際收支貨物和服務貿易出口3299億美元，進口2653億美元，順差646億美元。
按人民幣計值，2025年3月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模42704億元(人民幣．下同)，同比增長6%。
其中，貨物貿易出口21277億元，進口15243億元，順差6034億元；服務貿易出口2393億元，進口3791億元，逆差1398億元。
服務貿易主要項目為：旅行服務進出口規模1751億元，運輸服務進出口規模1626億元，其他商業服務進出口規模1005億元，電信、計算機和信息服務進出口規模700億元。(sl)
按人民幣計值，2025年3月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模42704億元(人民幣．下同)，同比增長6%。
其中，貨物貿易出口21277億元，進口15243億元，順差6034億元；服務貿易出口2393億元，進口3791億元，逆差1398億元。
服務貿易主要項目為：旅行服務進出口規模1751億元，運輸服務進出口規模1626億元，其他商業服務進出口規模1005億元，電信、計算機和信息服務進出口規模700億元。(sl)