25/04/2025 08:54

【關稅戰】日將制定緊急計劃應對關稅，據報拒絕放棄日中貿易合作

《經濟通通訊社25日專訊》日本首相石破茂周五（25日）表示，決定制定一項緊急經濟計劃，以幫助國內產業應對美國關稅的衝擊。執政聯盟的官員周一（21日）起草了一份提案，警告美國的關稅可能「徹底改變自由和公平經濟秩序的性質」。



石破稱，措施將側重於為即將受到影響的中小企業提供支持，同時考慮到這些企業的現金流和就業狀況。此外，他亦計劃幫助農民、林業工人和漁業公司，並會向低收入家庭發放現金。



另外據《彭博》引述現任和前任日本政府官員報道稱，日本打算拒絕美國將其納入結盟針對中國的經濟聯盟，因為中國是日本最大的貿易夥伴，也是日本重要的商品和原材料來源地。但報道亦提到，美國目前未向日方提出任何有關圍堵中國的具體要求。(rc)