25/04/2025 09:39

【風雲人物】巴菲特擁超3000億美元短期美債，持倉遠超聯儲局

《經濟通通訊社25日專訊》巴菲特已經控制整個美國短期國債市場的近5%，超過聯儲局的持股。



根據巴郡最新財務披露，截至2025年3月底，該公司已經累積3008.7億美元的美國國庫券，而整個美國國庫券市場的總規模為6.15萬億美元，意味著巴郡控制大約4.89%的份額。



分析指，這顯示在股票估值高企，以及全球經濟持續不確定的情況下，巴菲特對安全性和流動性的關注。目前巴郡持有的美國國庫券總額超過聯儲局，聯儲局擁有超過1950億美元的類似證券。



今年4月，美國國債的平均孳息率為4.359厘，巴菲特似乎更重視穩定的回報，而不是風險較高的投資。他已經兩年多沒有進行重大收購，並經常以高估值為理由說明。(rc)