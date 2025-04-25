25/04/2025 10:02

【外圍經濟】IMF春季會議與會者認為全球金融危機很遙遠

《經濟通通訊社25日專訊》參加國際貨幣基金組織（IMF）春季會議的銀行業領袖和政策制定者，對全球金融危機正在逼近的可能性不以為然。



渣打主席Jose Vinals表示：「我們面臨的不確定性非常高，但這可能不是亙古未有的。」他認為世界之前經歷過複雜時期，包括新冠疫情。雖然關稅的「不可預測性」令人不安，企業和消費者推遲財務決策可能會損害個別經濟體。不過，到目前為止，除了股市和美國國債市場的波動之外，幾乎還沒有造成什麼「重大的金融後果」。



IMF貨幣和資本市場部主任Tobias Adrian則表示，目前的金融狀況與先前危機前的狀況有幾個關鍵差異。他指出，這包括現在不存在「市場功能失調或制度失靈」，以及增長放緩預計不會很劇烈。近期一些資產類別的價值下跌，是在一個非常高的基數上發生，因此這種下跌可以被視為一種「正常化」。(rc)