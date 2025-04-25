25/04/2025 11:50

【特朗普新政】美國政府將放寬自動駕駛技術開發規則

《經濟通通訊社25日專訊》特朗普政府正在放寬自動駕駛技術開發規則，以幫助特斯拉等美國汽車製造商開發自動駕駛汽車。



美國運輸部周四（24日）表示，開發自動駕駛汽車的美國公司，將被允許豁免某些聯邦安全規則，用於測試目的。該部門亦表示，將簡化涉及自動駕駛軟件的碰撞報告要求，並朝著制定一套全國性的自動駕駛技術規則的方向前進，以取代各州雜亂無章的法規。馬斯克此前曾批評自動駕駛軟件的碰撞報告要求太複雜。



不過，目前尚不清楚豁免將如何具體影響特斯拉。該公司把未來寄託在汽車的完全自動化上，但現在面臨來自競爭對手的激烈競爭。(rc)