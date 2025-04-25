25/04/2025 14:44

【關稅戰】美國航空業集體撤回業績指引，關稅已勸退大量遊客

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普的關稅政策影響美國旅遊業。根據美國航空周四（24日）的聲明，該公司觀察到2月美國休閒旅遊人數大幅下滑，決定撤回對2025年的財務指引。



截至目前，已經發布最新季度財報的美國航空公司大多都撤回了2025年的業績預期。



此外，當地航空業警告，經濟前景存在較大不確定性，導致無法提供全年預測。多家公司也指出，乘坐經濟艙前往美國的遊客人數正在下降。西南航空及聯合航空表示，由於需求下降，公司將削減下半年的航班。



摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli也在報告中強調，反美情緒可能令美國旅遊業下滑，數據顯示赴美的國際旅客數量已經較去年同期下降約5%。(rc)