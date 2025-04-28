28/04/2025 17:20

《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普稱已與中國國家主席習近平多次通話，但中方則再次作出否認，令中美關稅談判問題進展未明。惟美股上周五（25日）收市報升，為連續第四個交易日上漲。道指升20.10點或0.05%，報40113.50點；標普500指數升40.44點或0.74%，報5525.21點；納指升216.90點或1.26%，報17382.94點。港股方面，恒生指數收市報21971，跌8點，成交1690億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯公布該央行2024年度報告。



數據方面，今晚10:30pm，美國公布4月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負16.3收窄至負14.1。



在美國，今日公布業績的公司有：康迪車業(US.KNDI)等。(wa)