28/04/2025 13:14

【關稅戰】新加坡金管局：美國關稅將對新加坡經濟產生需求衝擊

《經濟通通訊社28日專訊》新加坡金融管理局在周一（28日）發布的宏觀經濟評估報告中表示，美國的關稅將產生乘數效應，「對新加坡經濟產生更廣泛的負面收入和需求衝擊」。



新加坡金管局說，除了對其第二大出口市場美國的出口被徵收10%基準關稅的直接影響外，美國對其他國家徵收的關稅也將對新加坡產生間接影響。



新加坡金管局表示，這些關稅是對生產商和出口商徵收的生產稅，將影響企業收入和利潤，並限制新加坡的總需求。



新加坡政府此前已表示，貿易戰的痛苦將波及全球各地，並警告稱，其依賴貿易的經濟存在不確定性和衰退的可能性。



本月早些時候，新加坡金管局放鬆了貨幣政策，政府將今年的GDP增長預測下調至0%-2%，關稅的影響被認為是一個關鍵因素。



新加坡金管局說，2024年，美國佔新加坡出口的11%，並估計約55%的出口將受到10%基準關稅的影響。(jf)