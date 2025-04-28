28/04/2025 17:41

《豪論國金－李振豪》淺談美元資產崩潰論

《豪論國金》自4月起，市場焦點除了特朗普的關稅政策，其餘都大篇幅討論美元資產的風險，包括「股匯債三殺」、美債及美元崩潰論云云，鏗鏘有聲，且勸諫全球投資者遠離美元資產。揮去情感導向及對特朗普的個人喜惡，數據上會否支持以上觀點？



首先觀察美國國債市場。部分分析認為美國10年期國債孳息由3.8%升至4.3%，暗示投資者已對美債失去信心，尤其指摘中國積極拋售美國國債以報復關稅操作云云。參考近25年的美國國債持有量數據，首三名國家分別是日本、中國及英國。中國自2023年起持有量徘徊在760億至800億元（美元．下同）之間，沒有大幅改變之餘，今年2月更增持近16億元，同期日本持有量在2021年起維持在1000億至1150億元之間，今年2月都增持了近60億元，何來中國減持令債息抽升？再觀察同期美國聯儲局的持有量，自2022年啟動加息周期同時縮表後，由高峰近5.8萬億降至今年約4.2萬億，刺激10年期債息由近2%攀升至近5%，為何當時華爾街大咖未提出「崩盤」？及後停止加息及縮表放緩，債息隨之下降至低過4%，年內則徘徊在4.8%至4.3%之間。為何年內特朗普就職前未見「崩盤」？近5年聯儲局減持近1.6萬億，較中國加日本只減持約610億，誰是拋售國債的元兇？明白特朗普為何多次「約談」鮑威爾了。



再看美元數據。參考SWIFT的最新數據顯示，自俄烏戰事爆發後，國際貿易上美元佔比由近四成急升至近五成，歐元卻由三成下降至近兩成，其餘如英鎊及人民幣只佔6.6%及4.1%，反映美元地位固若金湯。另外，貨幣只是交易的媒體，而非影響交易量的主因，何況貿易商可利用金融工具對沖外匯風險？美元大幅波動是匯價問題，而非作為交易媒體的功能問題。再看由IMF提供的國家外匯儲備數據，截至去年，美元佔比約58%，次席是歐元(20%)，第三位的人民幣(5.8%)。同期美元比例由65%下降至58%，歐元則維持約19%，人民幣由4.0%升至5.8%，分析反映美元在外匯儲備中不可或缺。若美元忽然消失而衝擊全球各國儲備，相信將是第三次世界大戰才能解決的問題，全球經濟及金融市場都會灰飛煙滅。



綜合而言，應否選擇放棄美債作美股的風險對沖？彭博全球及美國國債指數年內升近3%至6%，比美股為首的成熟股市更為標青，折射出華爾街為首的大規模渲染美元資產崩潰實在居心叵測，信息繭房中分散投資更顯重要。筆者多次強調，「擊潰」特朗普操作的，非在外，實在內。留心美國民調結果變化便可知一二。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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