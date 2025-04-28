28/04/2025 11:37

【關稅戰】人行：精準加力穩外貿，對中小企業不抽貸不斷貸

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》人民銀行副行長鄒瀾在國新辦發布會表示，人行將精準加力穩外貿。指導金融機構對外貿依存度高、暫時遇到困難、產品有競爭力的中小企業，不抽貸、不斷貸，保障合理融資需求。人行將用好用足適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，創設新的結構性貨幣政策工具，研究豐富政策工具箱，適時推出增量政策，助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有效鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。



*精準加力穩就業促消費擴投資*



他表示，人行精準加力穩就業。更大力度推動落實創業擔保貸款政策，加大對返鄉農民工、新市民、高校畢業生、婦女等重點群體創業就業的支持力度。



精準加力促消費。著重從服務消費供給側發力，聚焦文旅體育、餐飲住宿、教育培訓等重點領域，加大金融支持力度，與其他政策形成政策合力，共同推動服務消費供給大幅提升和改善，滿足群眾日益增長的多樣化服務消費需求。



精準加力擴投資。支持金融機構創新金融工具，加大中長期貸款投放力度，做好「兩新」「兩重」等重點領域的融資支持。