28/04/2025 09:04

【聚焦數據】首季規上工業企業利潤同比增0.8%，由降轉增

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》國家統計局27日發布數據顯示，一季度，全國規模以上工業企業實現利潤總額15093.6億元（人民幣．下同），由上年全年同比下降3.3%轉為增長0.8%，扭轉了自上年三季度以來企業累計利潤持續下降的態勢。3月當月，規模以上工業企業的利潤增速也實現了由降轉增，3月規模以上工業企業利潤由1至2月的下降0.3%轉為增長2.6%。



國家統計局工業司統計師于衛寧表示，總體看，一季度規模以上工業企業利潤延續持續恢復態勢。今年以來宏觀政策效應持續顯現，增量政策和存量政策協同發力，推動工業經濟實現良好開局。下階段，要進一步抓好政策落實、落地、落細，更大程度釋放政策潛能，促進工業企業效益持續恢復向好。



*首季製造業利潤同比增長加快至7.6%*



一季度，工業生產增長加快，帶動工業企業營收繼續改善。數據顯示，一季度，全國規模以上工業企業營業收入同比增長3.4%，增速較1至2月加快0.6個百分點。從月度看，3月，規模以上工業企業營收增長4.2%，較1至2月加快1.4個百分點。國家統計局工業司統計師于衛寧表示，工業企業營收累計增速自去年12月以來持續加快，為企業盈利恢復創造了有利條件。



從行業看，一季度，近六成行業利潤實現增長，製造業改善明顯。數據顯示，在41個工業大類行業中，有24個行業利潤增速較1至2月加快或降幅收窄、由降轉增，回升面達58.5%。其中，製造業利潤同比增長7.6%，較1至2月加快2.8個百分點。



裝備製造業是利潤增長重要支撐。一季度，裝備製造業利潤同比增長6.4%，較1至2月加快1個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2個百分點。同期，裝備製造業利潤占全部規模以上工業企業利潤的比重為32%，同比提高1.4個百分點。



*智能消費設備製造利潤同比增長63.7%*



一季度，高技術製造業利潤由1至2月同比下降5.8%轉為增長3.5%，增速高於全部規模以上工業企業水平2.7個百分點。其中，航空航天、電子器件、醫療儀器等行業利潤增長較快。數據顯示，一季度，航空航天器及設備製造利潤同比增長23.9%，智能消費設備製造、電子工業專用設備製造、電子器件製造等行業利潤分別同比增長63.7%、59.9%和55.3%。



一季度，在大規模設備更新相關政策帶動下，專用設備、通用設備行業利潤同比分別增長14.2%、9.5%。消費品以舊換新政策加力擴圍效果明顯，可穿戴智能設備製造、助動車製造、家用廚房電器具製造等行業利潤分別同比增長78.8%、65.8%和21.7%。



「總體看，一季度規模以上工業企業利潤延續持續恢復態勢。」于衛寧表示，現階段外部環境更趨複雜嚴峻，不穩定不確定性因素增多，但也要看到，今年以來宏觀政策效應持續顯現，增量政策和存量政策協同發力，推動工業經濟實現良好開局。