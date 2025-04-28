28/04/2025 10:55

【關稅戰】發改委：美國對等關稅必將失敗告終，中國反制有理有節

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》國家發改委副主任趙辰昕在國新辦新聞發布會上表示，美國加徵的所謂「對等關稅」的影響和衝擊是波及全球的，大家都在觀察、分析、應對。他們憑空做牌、霸凌霸道、出爾反爾，讓大家越來越看清一個本質，那就是，所謂「對等關稅」，嚴重違背歷史潮流和經濟規律，嚴重衝擊國際貿易規則和秩序，嚴重損害世界各國的正當合法權益，屬於典型的單邊主義霸凌做法，這一行徑害人害己、不得人心、必將以失敗告終。



*與世界作對、與真理作對只會孤立自己*



趙辰昕稱，中國是世界上最大的發展中國家，是堂堂正正的負責任大國。面對無理濫施關稅，中國毅然站出來阻止霸權強權，實施系列有理有力有節的反制舉措，不僅是為了維護自身正當權益，而且是為了維護國際公平正義，維護全球自由貿易體制，維護正常國際經濟秩序。中國將與世界上絕大多數國家站在一起，站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊。我們堅信，與世界作對、與真理作對只會孤立自己，與全球同行、與道義同行才能贏得未來。