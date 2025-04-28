28/04/2025 11:09

【聚焦人幣】人行鄒瀾：中國經濟基礎堅實，有力支撐人幣匯率穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明28日北京專電》人民銀行副行長鄒瀾在國新辦發布會上表示，中國經濟基礎堅實，國際收支基本平衡，外匯市場有韌性，將繼續為人民幣匯率保持基本穩定提供有力支撐。



一是經濟基礎堅實。4月25日，中央政治局會議對近期經濟工作作出了重要部署。中國經濟將繼續回升向好，以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。



二是國際收支基本平衡。外貿企業主動開拓多元化市場，快速響應全球市場的多樣化需求。金融市場有序對外開放，跨境投融資便利化水平持續提升，吸引境外中長期資本穩定流入。



三是外匯市場有韌性。市場參與者更加成熟，交易行為更加理性，企業運用外匯衍生品進行套期保值的比率和人民幣跨境收支佔比穩步提升，能夠比較好地應對外部衝擊。



四是外匯儲備規模保持基本穩定。近幾個月外匯儲備餘額穩定在3.2萬億美元以上。