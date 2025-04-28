28/04/2025 10:15

《外資精點》高盛升今年南向資金淨流入港股預測至1100億美元

《經濟通通訊社28日專訊》高盛發表報告表示，將2025年南向資金流入預測由750億美元上調至1100億美元，以反映潛在脫鈎風險擔憂下，境內投資者加大跨境資產投資，H股受益盈利增長、估值和股息率更有吸引力等因素。上調因素還包括隨著更多新上市和中概股回流，港股可投資領域擴大。



高盛表示，南向投資者年內已淨買入780億美元的港股，相當於去年全年淨流入的75%。購買人工智能科技和高股息股票分別貢獻了290億美元和220億美元，佔到今年南向資金流入的約65%。



高盛又稱，港股市場表現和南向資金流相關性愈來愈密切，表明南向投資者的定價能力在不斷增強。南向投資者持有5770億美元的香港上市股票，佔到南向資金可購買股票市值的13%。預計機構投資者貢獻了至少一半的南向持股，並為今年以來主要的流量貢獻者。(bi)



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