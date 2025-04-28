28/04/2025 14:52

【關稅戰】萬利集團：關稅戰對客戶船用燃料需求沒有影響

《經濟通通訊社28日專訊》美國早前宣布徵收對等關稅，萬利集團(US.BANL)主席兼行政總裁謝威廉表示，無論關稅水平如何，在船用燃料方面一直免稅，現時關稅戰對集團客戶船用燃料需求方面沒有影響。



在集裝箱方面，他表示，留意到由中國到美國的貨量有所減少，有部份的中國貨物轉往其他國家，其後再轉往美國，亦有部份中國貨物轉往歐洲國家或轉為內銷，相信中美雙方難以承受長期的關稅戰，雙方將會達成相關協議。



投資者關係及公共關係總監趙慧表示，將加強亞洲及歐洲市場，進入新興市場，亦繼續擴大港口覆蓋範圍，在保持與現有客戶穩固合作關係的同時，集團持續開拓新客戶與新細分市場，而未來會建立更緊密、更深入的供應商戰略合作關係，亦會將生物燃料採用作為集團可持續發展戰略的核心，進一步探索其他可持續燃料。



趙慧指出，在應對地緣政治風險方面，集團會調整服務網絡，在毛里裘斯、印度及巴拿馬開通服務，以及實施戰略性定價方案等。(bn)