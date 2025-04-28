28/04/2025 16:33

《本港經濟》3月出口升18.5%進口升16.6%，遠勝預期

《經濟通通訊社28日專訊》政府統計處公布，今年3月份本港商品整體出口貨值為4555億元，較2024年同月上升18.5%，比2月升15.4%擴闊，又勝市場預估升12.4%，升幅更是2024年1月以來最大。3月商品進口貨值為5009億元，按年上升16.6%，勝2月升11.8%及市場預測升8%。今年3月份錄得有形貿易逆差454億元，相等於商品進口貨值的9.1%。



*首季商品整體出口貨值按季升12.7%*



今年第一季的商品整體出口貨值較去年同期上升10.9%。同時，商品進口貨值上升9.8%。今年第一季錄得有形貿易逆差807億元，相等於商品進口貨值的6.4%。



經季節性調整的數字顯示，今年第一季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升12.7%。同時，商品進口貨值上升9.9%。



*3月輸往美國出口顯著上升*



政府發言人表示，3月商品出口貨值按年急升18.5%。輸往內地的出口強勁增長，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。輸往美國的出口顯著上升，輸往歐盟的出口錄得輕微升幅。



展望未來，由於美國在4月初大幅加徵入口關稅，環球貿易摩擦急劇上升。這將對香港商品貿易表現構成挑戰。然而，內地經濟平穩增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。政府一直從多方面為企業提供支援以應對外部挑戰，並會繼續密切監察情況。



今年3月份與，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升22.4%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣(升61.3%)、馬來西亞(升57.3%)、越南(升41.3%)、菲律賓(升34.5%)和中國內地(內地)(升25.4%)。另一方面，輸往韓國(跌22.8%)的整體出口貨值則錄得跌幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國(升48.5%)和美國(升11.4%)。另一方面，輸往荷蘭(跌29.0%)的整體出口貨值則錄得跌幅。



*第一季輸往內地升16.2%*



今年第一季，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是越南(升69.1%)、台灣(升40.6%)、和內地(升16.2%)。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國(跌36.9%)和印度(跌20.2%)的整體出口貨值則錄得跌幅。



同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南(升68.9%)、英國(升57.4%)、台灣(升53.9%)、馬來西亞(升47.6%)和內地(升4.1%)。另一方面，來自韓國(跌23.6%)的進口貨值則錄得跌幅。(cl)