28/04/2025 19:28

《再戰明天》美國公布20大城市房價指數，多隻內銀及滙控業績

《經濟通通訊社28日專訊》美國公布20大城市房價指數，及多隻內銀及滙控公布業績，料為周二（29日）市場焦點。



*英倫銀行副總裁發表講話，中石油中海油國壽中銀香港公布業績*



周二日本假期休市。各國重要經濟活動方面，日本首相石破茂訪問菲律賓（至30日）。歐洲央行與國際清算銀行(BIS)、英倫銀行以及國際貨幣基金組織(IMF)聯合舉行貨幣政策國際影響年會（至30日）。本港時間周二10:05am，澳洲央行助理總裁肯特發表演講。3:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在在國際清算銀行、英倫銀行、歐洲央行和國際貨幣基金組織聯合召開的會議上致歡迎辭。3:40pm，歐洲央行銀行監管委員會委員唐納利在一個銀行業監管會議上發表講話。5:40pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登發表講話。



數據方面，周二4:00pm（本港時間．下同），歐元區公布3月貨幣供應M3，年率升幅料維持於4%。5:00pm，歐元區公布4月消費者信心指數。8:30pm，美國公布3月批發庫存，月率升幅料由0.3%擴大至0.7%。9:00pm，美國公布2月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.46%收窄至0.35%。



在本港，明日公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、萬洲國際(00288)、美的集團(00300)、ASMPT(00522)、中國石油股份(00857)、中國海洋石油(00883)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、招商銀行(03968)、中國銀行(03988)、海爾智家(06690)等。



另外，周三（30日）美國公布3月PCE物價指數以及第一季GDP初值。周五（5月2日）美國公布4月新增非農就業人數及失業率。(wa)