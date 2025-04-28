28/04/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.21107 +18.928 一周 4.21607 +31.208 兩周 4.0631 +20.679 一個月 4.0131 +18.316 兩個月 4.00173 +10.173 三個月 4.04363 +10.303 六個月 4.05833 +9.887 一年 4.0903 +7.75

《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息連續兩天全線上揚，並見4厘水平，其中，隔夜息漲近19基點，高見4.21107厘，為2月17日以來最高，而一個月及三個月拆息亦齊創2月24日以來兩個月新高。與樓按相關的一個月拆息連升五天，今報4.01310厘；反映銀行資金成本的三個月拆息四連升，見4.04363厘。六個月及一年期分別升至4.05833厘和4.0903厘。港元匯價今早在7.7566-7.7586之間上落，最新報7.7574，與前收市價相若。美國總統特朗普釋出關稅談判將有好消息，紓緩市場憂慮，帶動美股上周造好。國新辦今早10時舉行新聞發布會，介紹穩就業穩經濟推動高質量發展政策措施有關情況。恒指今早高開91點，重上兩萬二，但隨即掉頭向下，最多曾跌162點，報21817，最新跌42點，報21938。特朗普上周多次表示，中美開始貿易談判，但中國外交部否認有關說法。美國財長貝桑周日接受美國廣播公司訪問時稱，上周在國際貨幣基金組織(IMF)與世界銀行春季年會期間與中國財長藍佛安有見面及傾談，但未有提及關稅，而是談及傳統的金融議題，包括金融體系穩定及全球經濟警號等等。(cl)資料來源：香港銀行公會