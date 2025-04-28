28/04/2025 09:21

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.2043 -23.00 1歐元/人民幣 8.2125 -116.00 100日圓/人民幣 5.0434 -302.00 1港元/人民幣 0.9288 -0.60 1英鎊/人民幣 9.6190 -194.00 1澳元/人民幣 4.6242 -133.00 1紐元/人民幣 4.3176 -281.00 1新加坡/人民幣 5.5001 -135.00 1瑞郎/人民幣 8.7333 +40.00 1加元/人民幣 5.2239 -41.00 1人民幣/林吉特 0.6046 +1.10 1人民幣/俄羅斯盧布 11.3359 -689.00 1人民幣/南非蘭特 2.5845 -100.00 1人民幣/韓元 198.0000 +74.00

《經濟通通訊社28日專訊》中美關稅戰似有緩和跡象，美元也暫時企穩，這對人民幣而言，貶值壓力或有所緩解，不過國內外匯市場供需失衡狀況仍明顯，監管層保持對中間價的單邊預期進行過濾，助力即期匯價整體平穩。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2043，較上個交易日升23點子，三連升，創4月8日以來近三周新高，與市場預測偏離收窄至不足800點，上個交易日報7.2066。