28/04/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升23點子報7.2043，刷近三周新高
《經濟通通訊社28日專訊》中美關稅戰似有緩和跡象，美元也暫時企穩，這對人民幣而言，貶值壓力或有所緩解，不過國內外匯市場供需失衡狀況仍明顯，監管層保持對中間價的單邊預期進行過濾，助力即期匯價整體平穩。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2043，較上個交易日升23點子，三連升，創4月8日以來近三周新高，與市場預測偏離收窄至不足800點，上個交易日報7.2066。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.2043
|-23.00
|1歐元/人民幣
|8.2125
|-116.00
|100日圓/人民幣
|5.0434
|-302.00
|1港元/人民幣
|0.9288
|-0.60
|1英鎊/人民幣
|9.6190
|-194.00
|1澳元/人民幣
|4.6242
|-133.00
|1紐元/人民幣
|4.3176
|-281.00
|1新加坡/人民幣
|5.5001
|-135.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7333
|+40.00
|1加元/人民幣
|5.2239
|-41.00
|1人民幣/林吉特
|0.6046
|+1.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3359
|-689.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5845
|-100.00
|1人民幣/韓元
|198.0000
|+74.00